Drenthe bouwt relatief meeste nieuwe huizen

ASSEN - Drenthe kreeg er het afgelopen jaar relatief gezien de meeste nieuwe huizen bij.

In Drenthe werden ruim 37 procent meer nieuwe huizen gebouwd dan in 2015. Dat is de grootste stijging van Nederland. Landelijk nam het aantal nieuwbouwwoningen met ruim 11 procent toe.De gemeente Noordenveld bouwde de meeste nieuwe huizen. Daar nam het aantal nieuwbouwhuizen met ruim 200 procent toe. Ook in Aa en Hunze, Assen, Hoogeveen en Midden-Drenthe en Meppel werden meer nieuwe huizen gebouwd dan in 2015. In de andere Drentse gemeenten daalde het aantal nieuwbouwhuizen vergeleken met een jaar eerder. Borger-Odoorn kende met 97,5 procent de grootste daling.