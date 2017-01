Q-koortspatiënten krijgen geen schadevergoeding

De Q-koorts verspreidde zich via geitenhouderijen (foto: ANP / Ed Oudenaarden)

ASSEN - De overheid is niet nalatig geweest bij de voorlichting over Q-koorts. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vandaag bepaald. Ook heeft de overheid volgens de rechter voldoende maatregelen tegen verspreiding van de ziekte genomen.





Q-koorts verspreidde zich via geitenhouderijen. In Drenthe brak Q-koorts uit op een geitenboerderij in Hoogersmilde. Zeker zes Drenten liepen de ziekte op. Driehonderd Q-koortspatiënten spanden een proces aan omdat ze de overheid aansprakelijk stellen voor hun ziekte. Ze vinden dat de overheid te lang heeft gewacht met het nemen van maatregelen. De rechter wees hun eis af.