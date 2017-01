Nobelprijswinnaar Feringa schenkt medaille aan Universiteitsmuseum Groningen

PATERSWOLDE - Nobelprijswinnaar Ben Feringa uit Paterswolde schenkt zijn medaille aan het Universiteitsmuseum in Groningen.

Dat maakte de wetenschapper bekend in het Radio 1 Journaal . Het gaat niet om het echte exemplaar, maar om een replica. Nobelprijswinnaars kunnen meerdere exemplaren van de onderscheiding krijgen."Een heb ik van de koning gekregen. De ander geef ik vanmiddag aan de voorzitter van het college van bestuur. Die ziet er net zo uit, alleen denk ik dat er iets minder goud in zit dan in het origineel."Het museum in Groningen grijpt de bekroning van Feringa aan voor een tentoonstelling over wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen die de Nobelprijs niet kregen, maar er wel kans op maakten.Feringa won in oktober de Nobelprijs voor de Scheikunde voor zijn onderzoek naar nanotechnologie.