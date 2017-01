Stelling: Ik sta huiverig tegenover contactloos betalen

ASSEN - Consumenten betalen steeds vaker contactloos. Van alle pinbetalingen in Nederland gebeurt nu bijna een kwart zonder een pincode in te toetsen.

Inmiddels kun je bij twee op de drie pinautomaten een bedrag van maximaal 25 euro betalen door de pinpas even bij de betaalautomaat te houden. Gevallen van fraude zijn niet bekend.