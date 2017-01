'Tol op Duitse snelwegen in de grensregio gaat door'

BERLIJN - Inwoners van de grensregio moeten gewoon tol betalen op de Duitse snelwegen. Dat zei de Duitse minister van verkeer Alex Dobrindt vanmorgen tegen de publieke omroep ARD.

Dobrindt wil geen uitzondering maken voor inwoners van de grensstreek. De provinciale wegen, de zogenaamde Bundesstrassen, blijven wel tolvrij. En volgens de minister is dat voldoende. Dat betekent dat Drenten die willen winkelen in bijvoorbeeld Meppen of Haren alleen tolvrij via die provinciale wegen kunnen.De Duitse minister komt binnenkort met gewijzigde plannen voor tolheffing op de Duitse snelwegen. Tegen de plannen is veel weerstand in omliggende landen, omdat het in strijd zou zijn met de Europese regelgeving.Nederland en Oostenrijk hebben aangekondigd naar de rechter te stappen om het tolplan tegen te houden. Maar volgens Dobrindt voldoet het gewijzigde plan wel aan de Europese regels.