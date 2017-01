Rechtbank Noord-Nederland heeft nieuwe president

ASSEN - Maria van de Schepop is de nieuwe president van de rechtbank Noord-Nederland.

Van de Schepop begint op 1 april. Ze werkt nu nog als coördinerend rechtercommissaris en teamvoorzitter bij de rechtbank in Den Haag. Daarvoor was ze onder meer een tijd lang voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak.Maria van de Schepop volgt Daan Keur op, die sinds 1 augustus vorig jaar is gestopt als president van de rechtbank Noord-Nederland. Hij werd afgelopen jaar 65 en wilde de laatste jaren van zijn loopbaan weer rechter zijn.