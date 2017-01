Vijf mensen opgepakt voor gewapende beroving Hoogevener

De politie zette arrestatieteams in om de verdachten op te pakken (foto: ANP/Evert Elzinga)

HOOGEVEEN/GRONINGEN - De politie heeft nog eens vijf mensen opgepakt die in oktober betrokken zouden zijn geweest bij de beroving van een 26-jarige Hoogevener.

De beroving was op de Esdoornlaan in Groningen. De Hoogevener moest onder meer zijn sieraden en telefoon afgeven. Drie mannen bedreigden hem met meerdere wapens.



Op de dag van de beroving hield de politie een man van 36 uit Groningen aan. Hij zit nu in de gevangenis. Na onderzoek in de afgelopen maanden pakte de politie gisteren vier mannen en een vrouw op, in de leeftijd van 22 tot en met 30 jaar. Ze wonen allemaal in Groningen. De politie zette arrestatieteams in bij de aanhoudingen.



Bij het doorzoeken van de huizen van de verdachten vonden agenten een vuurwapen en drugs. Na de aanhoudingen zijn ook nog andere panden doorzocht in Groningen en Winschoten. Daarbij vond de politie ook wapens, hard- en softdrugs en 8.000 euro aan contant geld.