ASSEN - Boswachter Pauline Arends van Staatsbosbeheer 'waardeert het enorm' dat ze de Vrouw in de Media Award 2016 voor Drenthe heeft gewonnen.

"Als je wint, krijg je echt het gevoel dat je datgene wat je doet op de goede manier doet. En dat vind ik fijn om te horen", aldus Arends.Boswachter Arends werkt mee aan het RTV Drenthe natuurprogramma Roeg. Volgens de mensen die op haar gestemd hebben, brengt ze op zeer authentieke wijze mensen in contact met natuur.Ook schuwt ze controversiële onderwerpen niet. "Dan gaat het over dingen als weidevogelbeheer of wel of niet jagen op vossen. Die onderwerpen liggen gevoelig, maar daar moet je het wel met elkaar over hebben", zegt Arends.De Vrouw in de Media Award is bedoeld om vrouwelijke experts en rolmodellen aan te moedigen om vaker op te treden in de media. Arends vindt het mooi dat er zo'n aanmoedigingsprijs is. "Maar ik sta er nooit zo bij stil dat ik als vrouw een andere positie heb dan een man. Ik presenteer me gewoon als boswachter en niet zozeer als vrouw."