Werk- en celstraf voor mislukte kraak pinautomaat

Veroordelingen voor kraak pinautomaat (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Drie mannen uit Den Haag van 51, 39 en 22 jaar oud zijn veroordeeld voor een mislukte inbraak bij een pinautomaat in Nieuw-Amsterdam. De mannen kregen een celstraf of een werkstraf.

De pinautomaat bij de HEMA in Nieuw-Amsterdam werd op 9 juli 2015 opengebroken. Dit werd gezien door een buurtgenoot. Die belde de politie. De daders gingen er zonder geld vandoor.



Gestolen kentekenplaten

De agenten troffen direct daarop in de buurt van de kraak een onbemand busje aan. In de wagen lag een rijbewijs en twee kentekenplaten. Beide kentekenplaten waren eerder die nacht gestolen.



In de bosjes

De agenten spraken een man aan die bij een bruggetje drentelde en schichtig om zich heen keek. Het was de 22-jarige Hagenees. Zijn rijbewijs lag nog in het busje. Met speurhonden werd gezocht naar de twee mededaders. De 39-jarige man werd met doorweekte kleding aan het lijf aangetroffen bij de Vaart. In een bosje bij een dierenkliniek zat de oudste Hagenees.



Fantasieverhalen

De mannen hielden in eerste instantie de kaken stijf op elkaar. Daarna zei de jongste dat hij onderweg was naar Duitsland om een motor te kopen. Hij kreeg pech en belde zijn 39-jarige oom voor hulp. De oom vertelde op zijn beurt dat hij thuis ruzie had gehad met zijn vrouw en was gaan rondrijden in zijn auto. De rechter vond deze verhalen volstrekt ongeloofwaardig.



Ouderdom

De drie Hagenezen hebben een strafblad. De jongste kreeg twee maanden cel, waarvan de helft voorwaardelijk opgelegd. Naast de mislukte kraak had hij ook de diefstal van de kentekenplaten op zijn kerfstok. De twee anderen werden veroordeeld tot een maand voorwaardelijk met daarbovenop een werkstraf van veertig uur.