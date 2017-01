Verslaafd aan porno? UMCG zoekt vrijwilligers

GRONINGEN - Het Universitair Medisch Centrum in Groningen zoekt mannen die denken dat ze een pornoverslaving hebben.

Het ziekenhuis wil onderzoeken of een extreem verlangen naar het kijken van seksfilmpjes of -foto´s op internet een verslaving kan worden genoemd, of dat het meer als een dwangstoornis moet worden gezien."Een kenmerk van verslavingsgevoeligheid is problemen met het doorgeven van signalen in de hersenen. Die signalen worden doorgegeven met bepaalde stoffen. Een daarvan is dopamine. De ontvangst van dopamine gaat bij mensen met een verslaving minder goed", legt het UMCG uit.Onderzocht wordt, of dit probleem ook speelt bij mensen die zeggen dat ze verslaafd zijn aan porno.Mannen die willen meedoen , krijgen vijftig euro voor deelname aan het onderzoek. Ze moeten twee dagdelen langskomen in het ziekenhuis. Daar worden een PET-scan en een MRI-scan gemaakt en moeten ze vragenlijsten invullen. Het ziekenhuis zoekt ook naar een groep mannen zonder verslaving.