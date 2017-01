Inzet extra pendeltreinen van Assen naar Groningen vertraagd

ASSEN - De inzet van twee extra pendeltreinen tussen Assen en Groningen is vertraagd.

D66 Assen heeft vernomen dat de inzet van twee extra pendeltreinen vertraagd is, omdat de NS niet in staat zou zijn tijdig roosters in te voeren voor de machinisten. De NS laat in een reactie weten dat er gesprekken lopen met provincie en gemeenten om tot een oplossing te komen. Op korte termijn verwachten de betrokken partijen met een reactie te komen op de vertraging.Het was de bedoeling om vanaf 1 mei 2017 in de spits twee extra pendeltreinen te laten rijden tussen Assen en Groningen. Momenteel vertrekken er vier treinen per uur naar Groningen.“Door interne problemen bij Prorail is Assen eerder slachtoffer geworden van een vertraging in de werkzaamheden aan het spoor. Het kan toch niet zo zijn dat nu door interne aangelegenheden binnen de NS, de stad wederom geconfronteerd wordt met tegenslag. De reizigers zijn de dupe", zegt fractievoorzitter Bob Bergsma van D66 Assen.D66 stelt schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders en wil onder meer weten welke acties het college onderneemt om te zorgen dat de vertraging van de twee extra pendeltreinen wordt teruggedraaid.