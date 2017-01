Steun in de rug voor Drentse scholen met traag internet

DEN HAAG - Ten minste 36 scholen in de provincie Drenthe met geen of traag internet krijgen geld voor een snelle internetverbinding.

Ruim achthonderd basis- en middelbare scholen in het hele land die geen of slecht internet hebben, kunnen met hulp van de overheid een snelle verbinding aan gaan laten leggen. Minister Henk Kamp van Economische Zaken en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) trekken 5,5 miljoen euro uit.In Drenthe gaat het om ten minste 36 scholen met geen of slecht internet, meldt het ministerie van Onderwijs. Hieronder een overzicht van de scholen in onze provincie.Door gebrekkige internetverbinding kunnen deze scholen maar moeilijk gebruikmaken van nieuwe leermiddelen, zoals digitale reken- of taallessen op een iPad of digibord.Dat vindt het kabinet vervelend. "Als je uitdagend en eigentijds les wilt geven, is toegang tot het internet onmisbaar", aldus Dekker.Sommige scholen kunnen de aanleg van een kabel- of glasvezelverbinding niet betalen, omdat bijvoorbeeld een spoordijk in de weg ligt. Het kabinet biedt nu aan de helft van de aanlegkosten van kabel- of glasvezelinternet voor zijn rekening te nemen. Kamp en Dekker hebben ook op een rijtje gezet waar scholen kunnen aankloppen voor meer hulp.