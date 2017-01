Duitse regering keurt nieuwe tolwet goed

BERLIJN - De Duitse regering is vandaag akkoord gegaan met een vernieuwde tolwet. De wet is door de Duitse verkeersminister Alexander Dobrindt aangepast aan EU-eisen.

De tol is omstreden omdat autobestuurders uit buurlanden, waaronder Nederland, moeten betalen voor de snelwegen terwijl Duitse weggebruikers het geld via de belastingen terugkrijgen.Automobilisten moeten vanaf 2019 tol gaan betalen op de Duitse snelwegen. De hoogte van de tol ligt tussen de 2,50 euro en 25 euro. De Duitse regering kan door de heffing naar verwachting jaarlijks 524 miljoen euro op de rekening bijschrijven.Het Duitse parlement moet het kabinetsbesluit nog goedkeuren. Vanmiddag worden de buurlanden van Duitsland in Brussel ingelicht over het besluit.De Verkeersminister van Oostenrijk heeft al boos gereageerd op het Duitse besluit. Vanuit Nederland is nog geen reactie gekomen. Wel had de ANWB in december 2016 al gezegd tegen de invoering van de Duitse tolheffing te zijn.