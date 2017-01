Bestuurslid No Surrender Emmen blijft langer vastzitten

EMMEN - Het No Surrender-bestuurslid uit Emmen blijft negentig dagen langer vastzitten. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt.

Het bestuurslid werd opgepakt bij een inval in het clubhuis in Emmen op vrijdag 13 januari. De politie vond toen sporen van harddrugs . Ook in het huis van het bestuurslid werden sporen van drugs gevonden.Volgens het Openbaar Ministerie was het clubhuis een broeinest van drugshandel en geweld. Het honk werd na de inval gesloopt. Het chapter uit Emmen is inmiddels verhuisd naar het Duitse Haren.