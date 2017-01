Hebben buurtsupers in de Veenkoloniën toekomst?

De buurtsuper in Gasselternijveen (foto: Jeroen Willems / RTV Drenthe)

GASSELTE - De afgelopen jaren hebben meerdere kleine supermarkten in de Veenkoloniën de deuren moeten sluiten wegens te weinig klandizie.

Vandaag werd bekend dat ook de buurtsuper van Gasselte dicht gaat. Toch proberen enthousiaste buurtbewoners opnieuw kleine winkels op te starten, maar heeft dat zin?



Gasselternijveen

In Gasselternijveen ging vorig jaar de buurtsuper dicht. Sinds die tijd probeert een aantal dorpsbewoners de winkel weer open te krijgen. Een crowdfundingsactie leverde meer dan 35.000 euro op, maar er is nog geen ondernemer gevonden die erin durft te springen.



"We hebben nu vier gegadigden en gaan ervan uit dat het gaat lukken. Misschien kunnen we volgende week al open", zegt Jan Willem Koops van de Stichting Behoud Supermarkt Gasselternijveen.



Leefbaarheid

De initiatiefnemers geven vaak aan dat een supermarkt in het dorp belangrijk is voor de leefbaarheid in het dorp, maar volgens krimpcoach Jacob Bruintjes valt dat wel mee.



"Mensen kijken ook naar hun portemonnee en wat ze op tafel willen zetten", vertelt hij. "Dan maken ze toch vaak de keuze om een stukje verder te rijden. Dus het is voor dorpen misschien nog wel veel belangrijker dat je een plek hebt waar je elkaar kunt ontmoeten, bijvoorbeeld een dorpshuis."