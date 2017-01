Noordenveld op weg om fietsgemeente van Nederland te worden

RODEN - Noordenveld is hard op weg om dé fietsgemeente van Nederland te worden. Vanavond besloot de raad unaniem om alvast 60.000 euro beschikbaar te stellen om de inwoners van Noordenveld vaker de fiets te laten pakken.

Uiteindelijk wil de gemeente jaarlijks 100.000 euro beschikbaar stellen voor het project 'Op Fietse'. De gemeente wil zo haar eigen inwoners vaker op de fiets krijgen, door bijvoorbeeld fietsroutes te verbeteren, meer bankjes langs de fietsroutes te plaatsen en nog meer nieuwe ATB-routes aan te leggen.Ook wil de gemeente meer fietstoeristen lokken, door bijvoorbeeld grotere fietsevenementen te organiseren.Hoe dit laatste precies moet gebeuren, is nog niet helemaal duidelijk. In het voorjaar komt de gemeente met een plan voor de fietsevenementen, waar de overgebleven 40.000 euro per jaar voor moet worden uitgetrokken. Het plan is om dit geld te investeren in evenementen als de Slag om Norg, de Veldslag om Norg en de Drenthe 200.Dat het college nog even wacht om ook geld uit te trekken voor fietsevenementen, komt omdat dit wat gevoelig ligt in de raad. Zo was eerst ook het plan om niet een ton, maar 125.000 euro te besteden aan het project 'Op Fietse'. "De raad reageerde hier kritisch op, dus spraken we af het bedrag eerst wat lager te zetten", zegt wethouder Reint-Jan Auwema.De gemeente verwacht dat de provincie het fietsproject financieel zal steunen. Om wat voor bedrag dit gaat, is nog niet bekend.