Duizenden euro's schade bij boeren door te hoge landbouwsluizen

De tractors raken de betonnen sluizen (foto: Matthijs Holtrop / RTV Drenthe) Dit leidt tot schade bij boeren (foto: Matthijs Holtrop / RTV Drenthe) Een zogeheten landbouwsluis (foto: Matthijs Holtrop / RTV Drenthe)

KOEKANGE - Enkele landbouwsluizen rond Koekange leiden tot duizenden euro's schade bij boeren. De sluizen zijn te hoog, waardoor de boerenmachines het beton raken.

De boeren willen dat de gemeente de sluizen zo snel mogelijk aanpast of weghaalt.



De gemeente De Wolden wil voorkomen dat er sluipverkeer door het buitengebied rijdt, maar boeren slagen er door de hoge sluizen niet in om overal te komen. Boeren moeten soms vijf kilometer omrijden om van de boerderij op het land te komen. In de winter zijn de gevolgen beperkt omdat er minder wordt gereden, maar wanneer de vorst uit de grond is kost het omrijden veel tijd en geld.



Burgemeester Roger de Groot heeft toegezegd om zo snel mogelijk met oplossingen te komen.

Door: Matthijs Holtrop Correctie melden