Marokkaan vrijgesproken van winkeldiefstal

De rechter sprak de man vrij (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN/HOOGEVEEN - Een 20-jarige man uit Marokko is vrijgesproken van een winkeldiefstal in Hoogeveen.

De man werd verweten dat hij op 27 december spullen uit een supermarkt stal. Dit zou hij hebben gedaan met twee landgenoten van 22 en 24 jaar.



De mannen renden bij een tassencontrole er vandoor. Ze werden later alsnog aangehouden. De tas lag in een bosje met daarin gestolen spullen uit twee andere winkels. Eerder al veroordeelde de politierechter de twee oudsten voor drie winkeldiefstallen tot een maand cel.



Tijdens de zitting van de jongste verdachte bekeek de rechter de camerabeelden. Zij was er niet zeker van dat de 20-jarige Marokkaan inderdaad dezelfde man was op deze beelden. De rechter besloot de verdachte vrij te spreken.