25 vrijwilligers voor pendeldienst WZA met golfkarretjes

ASSEN - Het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen heeft 25 vrijwilligers gevonden voor een pendeldienst met golfkarretjes.

Het ziekenhuis laat vanaf mei dagelijks twee golfkarretjes rijden tussen een tijdelijk bushalte aan de Beilerstraat en de hoofdingang van het ziekenhuis. "De golfkarretjes worden ingezet tussen acht uur 's ochtends en vijf uur 's middags", vertelt Evelyn Reilingh van het Wilhelmina Ziekenhuis. De karretjes rijden 's avonds niet. "Dan zouden we nog veel meer vrijwilligers nodig hebben en die hebben we niet", aldus Reilingh.De stads- en streekbussen gaan in mei een andere route rijden vanwege de werkzaamheden in het Asser stationsgebied. De zuidkant van de Overcingellaan gaat dan op de schop. De bussen naar het station worden omgeleid via de Beilerstraat. Het is vanaf de tijdelijke bushalte een stuk verder lopen naar de hoofdingang dan vanaf de huidige bushalte aan de Europaweg. "Ik denk dat het zo'n 300 meter is", vertelt Reilingh.De tijdelijke bushaltes aan de Beilerstraat zijn al aangelegd, alleen de halteborden ontbreken nog. Reilingh: "De route die met de karretjes gereden gaat worden, moet hier en daar ook nog een beetje aangepast worden." De 25 vrijwilligers hebben allemaal een rijbewijs en krijgen ook nog een cursus. In een karretje is plaats voor zes tot acht personen.