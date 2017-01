Scholen uit Assen tekenen sportief convenant in strijd tegen obesitas

Vanmiddag werd een convenant ondertekend (foto: Asserstadsloop)

ASSEN - Vijf grote scholen in het voortgezet onderwijs en het mbo hebben vanmiddag een sportief convenant ondertekend met de stichting Asserstadsloop en wethouder Maurice Hoogeveen.

Het CS Vincent van Gogh, Dr. Nassau College, Noorderpoort Gezondheidszorg Assen, het Drenthe College en het Alfa College nemen deel aan het programma 'No-Be, samen fit'. In de overeenkomst wordt gepleit voor een sportievere levensstijl en minder obesitas onder jongeren. No-Be staat voor 'No Obesitas'.



De stichting Asserstadsloop wil onder meer clinics organiseren voorafgaand aan de Asserstadsloop om de middelbare scholieren in Assen meer te laten bewegen. De stadsloop is op 21 mei.