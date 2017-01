Oosting in selectie Oranje O17, Scherpen op reservelijst

Thijs Oosting, nog in het shirt van FC Emmen Kjell Scherpen staat op de standby-lijst

VOETBAL - Emmenaar Thijs Oosting maakt deel uit van de selectie van Oranje onder 17, dat van 7 tot en met 15 februari in Portugal een vierlandentoernooi speelt.

Oosting, die afgelopen zomer de overstap maakte van de jeugdopleiding van FC Emmen naar AZ, is de enige Drent in de lijst die alleen bestaat uit spelers van de jeugdopleiding van een eredivisie- of een Premier Leagueclub.



Kjell Scherpen

FC Emmen-keeper Kjell Scherpen had de enige speler van een Jupiler Leagueclub kunnen zijn, maar bondscoach Kees van Wonderen plaatste de Drentse doelman op de standby-lijst.



Duitsland, Engeland en Portugal

Oranje onder 17 speelt op het vierlandentoernooi tegen Duitsland, Portugal en Engeland.



Vierlandentoernooi in Nederland

Op 14, 16 en 19 maart speelt het team een vierlandentoernooi met België, Wit-Rusland en Italië op Nederlandse bodem. De speellocaties zijn UDI’19 (Uden) en De Treffers (Groesbeek).

Door: Niels Dijkhuizen Correctie melden