Jos Hooiveld tekent bij FC Twente

VOETBAL - FC Twente heeft zich vandaag versterkt met Jos Hooiveld. De 33-jarige voetballer uit Zeijen komt over van het Zweedse AIK Solna en tekent bij Twente een contract tot de zomer van 2018.

Hooiveld speelde eerder in Nederland voor sc Heerenveen en PEC Zwolle. Daarna speelde de verdediger voor Kapfenberger SV, FC Inter Turku, AIK Fotboll, Celtic, FC Kopenhagen, Southampton, Norwich City en Millwall.Afgelopen zomer was Hooiveld nog op proef bij FC Groningen, maar hij slaagde er daar niet in een contract af te dwingen. FC Twente hapt nu wel toe. "Met Jos Hooiveld halen we een zeer ervaren verdediger in huis. We denken dat hij met zijn ervaring een goede rol kan vervullen in deze jonge groep", zegt directeur Jan van Halst.Hooiveld komt bij FC Twente een oude bekende tegen. "Trainer René Hake ken ik nog uit mijn periode bij FC Emmen, toen ik daar in de B-jeugd speelde en René hoofd opleidingen was", reageert hij op de website van de club.