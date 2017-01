Toch een oplossing voor transformatorhuisje Nieuw-Roden

RODEN - De transformator bij Nieuw-Roden wordt toch gedeeltelijk omheind.

Dat kwam uit het gesprek dat Dorpsbelangen Nieuw-Roden, omwonenden, de gemeente en Enexis vandaag hadden over de toekomstige open transformator in het dorp.Sinds 2014 strijdt Dorpsbelangen voor een transformatorhuisje, in plaats van een open transformator aan de Esweg bij Nieuw-Roden. De organisatie maakt zich zorgen over de veiligheid van de inwoners van Nieuw-Roden als er geen omheining om de transformator komt te staan.Piet Luursema van Dorpsbelangen ging zelfs naar de Raad van State om te voorkomen dat de open transformator in het dorp zou komen. Maar dat was zonder succes Vandaag kwamen de partijen toch nog tot een oplossing, vertelt wethouder Henk Kosters in de gemeenteraad. "Alledrie deden wat water bij de wijn en hadden een positief gesprek. De muur om de transformator wordt verlengd en er komt beplanting."