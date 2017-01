Herinrichting moet centrum Vries beter bereikbaar maken

De vier fases waarin het centrum wordt aangepakt (beeld: gemeente Tynaarlo)

VRIES - Het centrum van Vries gaat komende maanden op de schop. De herinrichting moet winkels beter bereikbaar maken.

De Oude Asserstraat, Brinkstraat en Markestraat worden opgeknapt en het eenrichtingsverkeer verdwijnt op een aantal plaatsen. "Het wordt echt mooi", zegt ondernemer Henk Hofstra van de EMTÉ-supermarkt in Vries.



"Door het weer tweerichtingsverkeer te maken is het ook voor de bewoners makkelijker om overal heen te rijden, zonder iedere keer het hele rondje te

rijden", aldus Hofstra.



Parkeren

Inwoners en ondernemers konden vanavond de definitieve plannen bekijken op een inloopavond. De reacties waren over het algemeen positief. "Het ziet er goed uit", zegt een van de bezoekers. "Er is uiteindelijk een parkeerplaats minder dan nu, maar daar staat tegenover dat de nieuwe plekken iets groter zijn en dat je er makkelijker in kunt rijden."



Twaalf weken

Als alles volgens plan verloopt, duren de werkzaamheden in Vries twaalf weken. In vier verschillende fases wordt steeds een stukje van het centrum aangepakt. In die tijd zijn sommige straten in het centrum afgesloten en moet het verkeer omrijden.



Doorgaand verkeer door Vries heeft geen last van de werkzaamheden.

