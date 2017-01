Is er nog toekomst voor bedrijven rond het sensorcluster in Assen?

ASSEN - Is er nog toekomst voor het Sensor Cluster in Assen en waar ging het mis met Assen als Sensor City? De gemeenteraad wil dat vanavond horen van bedrijven en kennisinstellingen die bij het Sensor Cluster betrokken zijn.

Dat gebeurt tijdens een rondetafelgesprek met de partijen. De Asser politiek heeft de informatie nodig, omdat ze in februari alle problemen rond het sensorproject bespreekt en beslist of de stekker er na tien jaar uitgaat.Ook wordt gekeken naar de rol van verantwoordelijk wethouder Maurice Hoogeveen. Die was de laatste jaren toezichthouder en ambassadeur tegelijk van Sensor City. Dat heeft sinds vorig jaar februari al grote financiële problemen. Hoe ernstig de situatie is, kwam pas in september naar buiten. Er is een tekort van 800.000 en het college van burgemeester en wethouders besloot deze maand dat gat niet te dichten.In december ging INCAS3 al failliet , ook een Asser instituut in sensortechnologie en onderdeel van het Sensor Cluster. Dit bedrijf werd vooral financieel gesteund door de provincie.Beide sensorbedrijven leverden, na vele miljoenen aan overheidssubsidie, te weinig levensvatbare projecten en banen op. De Asser politiek is daarom kritisch over de hele gang van zaken en vraagt zich af of er de afgelopen jaren miljoenen verspild zijn.Bedrijven en instellingen die vanavond door de raad over het Sensor Cluster worden gehoord zijn de Hanzehogeschool met een sensoropleiding in Assen, het Healthy Ageing Network Northern Netherlands, het Dr. Nassau College, Avics zorgtechnologie, Astron, DAT Mobility van de Goudappel Groep en consultant Deloitte.Grote afwezige op het lijstje van vanavond is het bedrijf Sensor City. Volgens voorzitter Rob Goossens van de Raad van Toezicht 'is hij druk met het zoeken naar oplossingen voor het noodlijdende instituut en komt het rondetafelgesprek voor hem op een lastig moment'.Fractievoorzitter Bert Wienen van de ChristenUnie vindt het 'zeer merkwaardig dat uitgerekend Sensor City ontbreekt op het lijstje'. "Mijn belangrijkste vragen zijn juist voor dit instituut. Assen heeft ze voor 1 miljoen euro gefinancierd. Zij zijn hoofdrolspeler in het verhaal. Wat is hun ervaring over de afgelopen jaren, vooral als het gaat om de relatie met de gemeente als toezichthouder en subsidiegever? Was de communicatie goed, waar ging het volgens hen mis, waren de verwachtingen of de eisen te hoog? Ik snap niet waarom zij er niet zijn."De gemeenteraad van Assen bespreekt medio februari hoe het verder moet met Sensor City, of er nog toekomst is, en of wethouder Maurice Hoogeveen fouten heeft gemaakt in het sensordossier.