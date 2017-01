'Minste moorden in Drenthe, Assen is veiligste provinciehoofdstad'

ASSEN - Drenthe is samen met Zeeland de veiligste provincie als het gaat om het aantal moorden in de afgelopen 25 jaar.

Dat meldt Nu.nl op basis van onderzoek door weekblad. Bovendien is Assen in absolute aantallen ook nog eens de veiligste provinciehoofdstad van ons land.De stad waar de meeste moorden zijn, is Den Haag. Zuid-Holland is de onveiligste provincie, concludeertVolgens het blad is het aantal moorden per jaar sinds 1992 gehalveerd. Dit terwijl de bevolking juist is gegroeid. In de afgelopen 25 jaar is ongeveer zo'n tachtig procent van de moordzaken opgelost. De verdachten zijn meestal man, net als de slachtoffers.