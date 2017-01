File op A28 bij De Wijk door ongeluk [update]

File op A28 (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Een ongeluk leidde vanmorgen tot een lange file op de A28 tussen de afslagen Zuidwolde en De Wijk.

Op het hoogtepunt stond er in zuidelijke richting zo'n negen kilometer file, meldt de Verkeersinformatie Dienst. Rond kwart voor negen reed het verkeer weer door.



Of er gewonden zijn gevallen bij het ongeluk is niet bekend.