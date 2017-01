Mbo'ers in Meppel leren graven met unieke simulator

Leerling Kenneth Vos probeert de simulator uit (foto: Frits Emmelkamp/RTV Drenthe)

MEPPEL - Leerlingen de fijne kneepjes van een graafmachine, heftruck of een shovel bijbrengen. Het Terra College in Meppel doet dat vanaf nu met een simulator. En dat is best uniek: de loonwerkschool is daarmee de tweede in ons land.

"Er is een lesprogramma gemaakt en daarmee kunnen de leerlingen allerlei oefeningen doen. De eerste oefening is het controleren van de machine. Bijvoorbeeld het oliepeil controleren", legt docent loonwerk Herman Reurink uit.



Daarna volgen oefeningen als het graven van een kuil en deze vervolgens weer dichtgooien. Maar leerlingen kunnen ook sloten graven of vrachtwagens laden.



Beeldschermen

De simulator ziet eruit als een soort karretje met daarop een grote stoel. Naast de stoel zijn armleuningen met joysticks. Aan de voorkant zit natuurlijk een stuur. Leerlingen hebben drie flatscreens voor zich, waarop beelden worden geprojecteerd. Ook aan de achterkant is een beeldscherm. De simulator kost zo'n 40.000 euro.



"We hebben ook wel twee echte graafmachines staan en daar oefenen de leerlingen natuurlijk ook mee. Maar om de motoriek zo goed mogelijk te ontwikkelen, zodat bepaalde handelingen automatisme worden, gebruiken we de simulator", vertelt Reurink.



Geen ongelukken

Leerling Kenneth Vos is wel te spreken over de simulator. "Ik heb er al mee gewerkt. Dit is een mooi iets. Je kunt hier mooi op beginnen, voordat je op een echte graafmachine stapt. Zo gebeuren er geen ongelukken."



Ook de mbo-scholen van Terra in Emmen, Groningen en Winschoten krijgen een simulator.