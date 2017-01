Man (42) uit Roden raakt gewond bij botsing tegen boom

RODEN - De automobilist die gisteravond gewond raakte bij een botsing tegen een boom op de Zevenhuisterweg in Nieuw-Roden is een 42-jarige man uit Roden. Dat meldt de politie.

Door de botsing is hij vermoedelijk uit de auto geslingerd. Agenten vonden de man in een sloot. Hij was nog wel aanspreekbaar. Vanwege de ernst van het ongeluk, is ook een traumahelikopter opgeroepen.Na het ongeluk is de man naar een ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem is, kan de politie niet zeggen. Ook is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de botsing.De politie heeft bloed van de man afgenomen om erachter te komen of hij alcohol had gedronken.