Stelling: Ik houd het liever drie uur op dan dat ik naar een openbaar toilet ga

Hoge nood hebben, maar nergens naar de wc kunnen. Dat kan je in Nederland makkelijk overkomen.

Want er zijn veel te weinig openbare toiletten in ons land. En de toiletten die er zijn, zijn niet altijd schoon. Dat vindt in ieder geval een aantal patiëntenverenigingen. Vooral voor ouderen en mensen met een aandoening is dat lastig. Mensen met prostaatproblemen of een stoma kunnen een bezoek aan het toilet moeilijk uitstellen. Daarom is er vandaag een conferentie om het gebrek aan openbare toiletten onder de aandacht te brengen bij gemeenten en bedrijven.Hoe is dat bij u: gaat u naar een openbaar toilet als de nood hoog is, of stelt u het wc-bezoek uit tot u thuis bent?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/RTVDrenthe en laat uw reactie achter.