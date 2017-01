Drent is 55 euro kwijt aan de brandweer

ASSEN - Drenten betaalden afgelopen jaar gemiddeld 55 euro voor de brandweer. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Dit bedrag is het laagst in tijden. In 2009 betaalde iedere inwoner van onze provincie nog gemiddeld 61 euro. Kort daarvoor, in 2006, betaalden Drenten 31 euro.In totaal ging afgelopen jaar zo'n 27 miljoen euro naar de brandweer in onze provincie. Op het hoogtepunt, in 2009, was dit 30 miljoen. In 2006 werd in totaal 'slechts' 15 miljoen euro uitgegeven aan de brandweer.Vergeleken met de regio's in de buurt van Drenthe, is onze provincie goedkoop uit. Terwijl Drenthe afgelopen jaar 25 miljoen uitgaf aan de brandweer, werd er bijvoorbeeld in Groningen 37 miljoen uitgegeven en in Friesland 30 miljoen.De uitgaven van de Nederlandse gemeenten aan de brandweer zijn in vijf jaar tijd met 68 miljoen euro gedaald, ofwel een daling van 6 procent.De brandweer in Nederland wordt georganiseerd vanuit 25 zogeheten veiligheidsregio’s. Deze regio’s worden deels bekostigd door het Rijk, maar de belangrijkste geldstroom komt van de deelnemende gemeenten in de veiligheidsregio.