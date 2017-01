Zuidlaarder zet Noord-Nederland op de kaart bij autofabrikant Tesla

ZUIDLAREN - Zuidlaarder Corjan van der Veen heeft hoogstpersoonlijk Noord-Nederland gepromoot bij autofabrikant Tesla in de Verenigde Staten.

Van der Veen werkt mee aan een onderzoek voor het bedrijf, waarbij wordt gekeken wat Europa voor de fabrikant van elektrische auto's kan betekenen. Om het Noorden van ons land extra op de kaart te zetten, droeg Van der Veen een T-shirt met de tekst: 'Hi Tesla, We Are Top Dutch'De provincies Drenthe, Groningen en Friesland begonnen onlangs de campagne Top Dutch om een Tesla-fabriek naar Noord-Nederland te halen."We hebben gesproken met de vice-president van Tesla en hij heeft onze website bekeken en die weer doorgesluisd naar andere belangrijke mensen binnen Tesla", zegt Van der Veen tegen RTV Noord . Een toezegging deed de vice-president nog niet. Dat is aan topman Elon Musk, aldus de Zuidlaarder.Al met al is het een bijzondere ervaring voor Van der Veen, om een kijkje te mogen nemen bij Tesla in de VS. "We hebben een rondleiding gekregen door de fabriek en we mochten ook zelf in auto's rijden. Normaal is dat voorbehouden aan investeerders en kopers", vertelt hij.