Assen plaatst ondergrondse containers bij flats voor inzameling plastic

Een ondergrondse container (foto: Archief RTV Drenthe) Wethouder Vlieg maakt de resultaten bekend (foto: RTV Drenthe/Petra Wijnsema)

ASSEN - De gemeente Assen heeft vorig jaar 59 procent van het afval hergebruikt tegenover 51 procent in 2015. Wethouder Harmke Vlieg maakte dit vanochtend bekend bij het Duurzaamheidscentrum in Assen.

Om in 2020 driekwart van al het afval te kunnen hergebruiken gaat de gemeente 45 ondergrondse containers plaatsen bij hoogbouw, waarvan 38 containers voor plastic. Plastic, blik en drankkartons worden in de hoogbouw nu nog ingezameld met plastic zakken. Voor het inzamelen van groente-, tuin- en fruitafval bij flats en appartementen zoekt de gemeente nog naar een oplossing.



Inwoners actiever

De toename van het hergebruik verklaart de wethouder uit het minder vaak legen van de grijze container. "De grijze container wordt nog maar één keer in de maand geleegd en daardoor zijn mensen actiever afval gaan scheiden," zegt Harmke Vlieg.



Meer plastic, minder restafval

De gemeente zamelde 140 procent meer plastic, blik en drankkartons in (van 9 naar 22 kg), 19 procent minder restafval (van 208 naar 169 kg), 13 procent meer textiel en 11 procent meer glas.



In 2020 moet 75 procent van het afval worden hergebruikt en de gemeente denkt dat percentage te bereiken door de plaatsing van de ondergrondse containers.



Afvalexpositie

In het Duurzaamheidscentrum is tot de zomer een tentoonstelling over afval voor kinderen vanaf ongeveer 7 jaar. Kinderen uit groep 7 van OBS De Valkenhorst hebben de expositie vanochtend in gebruik genomen.