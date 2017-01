Oranje is verdeeld over toekomst asielzoekerscentrum

ORANJE - Inwoners van Oranje zijn verdeeld over de toekomstplannen voor het voormalige Speelstad Oranje, waar nu een asielzoekerscentrum (azc) zit.

Op 1 oktober loopt het contract met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) af en sluit het azc zijn deuren. Eind december verlaagde het COA de capaciteit van het aantal asielzoekers, vanwege de afname van het aantal asielzoekers dat naar ons land komt. Op dit moment wonen er 414 vluchtelingen in het azc.Eigenaar Hennie van der Most liet in oktober weten dat hij van Speelstad Oranje een attractiepark voor volwassenen wil maken. Dat plan is bedoeld voor het moment dat de vluchtelingen weg zijn uit Oranje.Uit een leefbaarheidsonderzoek van bureau Intraval onder de bewoners van Oranje, blijkt dat een kleine meerderheid van 43 procent wil dat er weer een bedrijf komt dat iets in de recreatiesector doet. 35 procent ziet liever dat er een natuurgebied wordt ontwikkeld. De kleinste groep, van 30 procent, vindt dat er een azc mag blijven.Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat de komst van het azc de relaties tussen bewoners van het dorp meer heeft verstoord dan eerder gedacht. Er zijn groepen ontstaan voor en tegen het azc.De inwoners van Oranje zeggen wel meer overlast te ervaren dan bijvoorbeeld blijkt uit cijfers van de politie. Dit bleek ook uit een eerder onderzoek in augustus.