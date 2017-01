'NS moet probleem extra treinen tussen Assen en Groningen in de spits oplossen'

ASSEN - De NS moet het maar oplossen. Dat zegt gedeputeerde Henk Brink over het probleem dat is ontstaan met de NS. Die zou namelijk vanaf mei in de spits twee extra treinen per uur in laten rijden tussen Assen en Groningen, maar dat plan blijkt op korte termijn niet haalbaar.

Het is volgens Brink de zoveelste vertraging in de plannen voor een nieuw station in Assen en meer treinen. Brink wil de NS gewoon aan de gemaakte afspraken houden. Eerder liet de Asser wethouder Harmke Vlieg al weten dat ook te willen Het was de bedoeling vanaf 1 mei in de spits twee extra pendeltreinen te laten rijden. Momenteel vertrekken er vier treinen per uur naar Groningen."We zouden naar zes treinen gaan vanwege het permanente aanbod aan reizigers in de spits en vanwege de ombouw van de Zuidelijke Ringweg in Groningen. Om verkeersopstoppingen te voorkomen hopen we dat er zoveel mogelijk forensen met het ov gaan. Dan is het nodig dat je iedere tien minuten een trein naar Groningen en naar Assen kunt pakken", aldus Brink.De NS hoopte in 2014 dat de extra spitstreinen begin 2016 zouden rijden. Dat lukte niet omdat spoorbeheerder ProRail langer deed over de verbouwing van het Asser station. De invoering van zes treinen werd toen uitgesteld naar mei 2017.De NS zou de afspraak van zes treinen volgens D66 in Assen niet na kunnen komen omdat er problemen zijn met de roosters van machinisten. Of dat te maken heeft met het 'rondje rond de kerk' waar machinisten en vakbonden tegen zijn, weet Brink niet.Niet NS-regiodirecteur Ineke van Gent, maar landelijk directeur Rogier van Boxtel mag morgen op het provinciehuis komen uitleggen waarom de zes treinen niet kunnen rijden. Ook moet hij over een oplossing nadenken.