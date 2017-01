Midden-Drenthe stapt over op milieuvriendelijker brandstof

Midden-Drenthe stapt over op Gas to Liquid (foto: Archief RTV Drenthe)

BEILEN - De gemeente Midden-Drenthe laat haar voertuigen en machines niet langer rijden op diesel, maar op Gas to Liquid (GTL).

GTL is een duurzamere brandstof die minder schadelijke stoffen uitstoot en biologisch afbreekbaar is.



"Wij vinden dat wij als gemeente een voorbeeldfunctie moeten vervullen als het gaat om duurzaamheid”, aldus wethouder Gerard Lohuis.



De motoren van de strooiwagens, tractoren en houtversnipperaars hoeven niet te worden aangepast. De kleinere auto's van de gemeente rijden al op duurzame brandstof of elektrisch.