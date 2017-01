Zonnepark Lange Runde bij Emmen krijgt subsidie

Archieffoto van zonnepanelen (foto: RTV Drenthe)

EMMEN - Het Rijk stelt subsidie beschikbaar voor het zonnepark Lange Runde in het Rundedal bij Emmen.

Het zonnepark wordt 19 hectare groot en moet elektriciteit opwekken voor zo'n 3.750 huishoudens.



In 2015 is een vergunning verleend voor de aanleg van het park. De komende maanden worden voorbereidingen getroffen voor de bouw van het park. Wat de hoogte van de subsidie is, is niet bekend.