Woonbegeleider M/V

Begeleiden van mensen vanaf 18 jaar en ouder die niet in staat zijn zelfstandig te functioneren, door bijv. psychosociale, psychiatrische problemen of een verstandelijke beperking. Er kan sprake zijn van een verslaving. Vaak sprake van een sociaal isolement en gedragsproblematiek. Intensieve begeleiding geven bij 24-uur zorg en ambulante begeleiding. Je biedt dagbesteding en dagactiviteiten aan de cliënten, gericht op het structureren van de dag, op praktische ondersteuning en op het oefenen van vaardigheden die de zelfredzaamheid bevorderen.

Het betreft een tijdelijk/ mogelijk vast dienstverband voor 40 uur per week.Toelichting dienstverband: U start met een tijdelijk contract voor 40 u/w.Bij gebleken geschiktheid is een langdurig dienstverband mogelijk.Werkdagen/-tijden in overleg volgens rooster, 24 uur per dag / 7 dagen per week.De werklocatie is ASSEN.Eisen: Relevant MBO-diploma SAW, beschikken over relevante werkervaring, zelfstandig kunnen werken. Bvk. woonachtig in de regio Assen of Emmen. Uitgebreid profiel aanwezig en op te vragen via Werkgeversservicepunt DrentheRijbewijs: B (eis)Geïnteresseerd? Stuur een mail met motivatie en cv naar WerkgeversServicepunt-Drenthe@uwv.nl Vacaturenummer: 297117