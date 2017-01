Assen kiest voor wijkgerichte aanpak van armoede

Assen kiest voor andere aanpak armoede (foto: Pixabay.com)

ASSEN - De gemeente Assen gaat armoede en schulden meer vanuit de wijken aanpakken. Ook komt de nadruk op preventie te liggen.

De buurtteams van Vaart Welzijn krijgen een belangrijke rol en werken nauw samen met de Gemeentelijke Krediet Bank.



De gemeente denkt door de buurtteams een grotere rol te geven, meer mensen die in armoede leven te bereiken. De buurtteams zijn laagdrempelig en makkelijk benaderbaar voor mensen met problemen.



Uit eigen onderzoek van de gemeente blijkt armoede een serieus probleem te zijn. Vooral onder alleenstaande ouders, eenpersoonshuishoudens en ZZP'ers komt armoede voor.

Het aantal kinderen dat in armoede leeft, nam de afgelopen jaren ook toe.



Tussen wijken zijn grote verschillen als het gaat om armoede en schulden. Zo liggen de inkomens in wijken als Noorderpark en Lariks beduidend lager dan in Kloosterveen. Tegelijkertijd is in Kloosterveen vaak sprake van problematische schulden waardoor gezinnen weinig te besteden hebben.