Drie jongeren opgepakt voor straatroof in Emmen

Na een onderzoek konden de verdachten worden opgepakt (foto: arhief RTV Drenthe)

EMMEN - De politie heeft in Emmen drie jongeren aangehouden, omdat ze waarschijnlijk zijn betrokken bij een straatroof.

De roof vond eerder deze maand plaats in Emmen.



De verdachten van 18, 19 en 20 jaar komen uit de gemeenten Emmen en Coevorden zitten in de cel en worden verhoord.



Onderzoek

Een 22-jarige Emmenaar belde op 7 januari met de politie dat hij was overvallen. Hij vertelde dat hij door drie jongens van de fiets werd getrokken en dat hij daarna zijn bezittingen moest afgeven.



De overvallers gingen er vandoor met een portemonnee en een telefoon. De politie deed onderzoek naar de zaak en kon uiteindelijk met behulp van camerabeelden de drie verdachten aanhouden.