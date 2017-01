Vrachtwagenchauffeur raakt gewond bij botsing tegen boom

De vrachtwagen belandde tegen een boom (foto: Persbureau Meter)

BALKBRUG - Op de N377 bij Balkbrug is een vrachtwagenchauffeur tegen een boom gereden.

Hij raakte daarbij gewond en is door de brandweer uit zijn cabine bevrijd. De chauffeur is naar het ziekenhuis gebracht.



De N377 is na het ongeluk in beide richtingen afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid.