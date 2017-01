Schaatspret bijna voorbij: ijszeilers op Paterswoldsemeer

IJszeilers op het Paterwoldsemeer In Exloo wordt ook nog geschaatst (foto: RTV Drenthe)

ZEIJEN - Wie nog wil schaatsen moet snel zijn, want het kan nog even. "Het ijs blijft nog maar even doorgroeien", vertelt weerman Roland van der Zwaag.





IJsbanen open

Meerdere ijsbanen in onze provincie zijn open. In



Bijna botsing

Op het Paterswoldsemeer wordt niet alleen geschaatst, maar zijn ook mensen aan het ijszeilen. En de schaatsers en zeilers zitten elkaar soms een beetje in de weg, blijkt uit dit filmpje op Twitter.







