Agressieve Assenaar hoeft niet de cel in

Werkstraf voor een 46-jarige Assenaar (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Een 46-jarige Assenaar is veroordeeld tot 120 uur werkstraf voor het mishandelen van twee ex-vriendinnen in Assen.

Daarbij legde de rechtbank in zijn woonplaats hem vier maanden voorwaardelijke celstraf op als waarschuwing dat hij voortaan zijn handen moet thuishouden.



Stomp in het gezicht

De man mishandelde in december 2015 zijn toenmalige vriendin door haar in het gezicht te stompen. Zij liep daarbij een scheur in haar jukbeen op en brak haar neus op twee plekken.

Doordat de rechtbank dit niet ziet als zwaar lichamelijk letsel, valt de straf voor de man lager uit. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden nog acht maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf tegen hem.



Nieuwe vriendin

In april vorig jaar had de Assenaar een nieuwe vriendin. Tijdens een ruzie ging hij haar ook te lijf: hij trok haar sjaal strak om haar nek, trok aan haar haar en stompte haar in het gezicht. De man heeft beide mishandelingen ontkend. Toch vindt de rechtbank dat er genoeg bewijs is.