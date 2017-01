Eis: werkstraf voor seks met te jong meisje

Het Openbaar Ministerie eist één dag cel en werkstraf voor het plegen van ontucht (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Tegen een 24-jarige man uit Assen eiste het Openbaar Ministerie vandaag één dag cel en 120 uur werkstraf voor het plegen van ontucht.

De man had eind januari 2015 seks met een meisje van 15. Dat gebeurde na een feestje van een vriendin van het slachtoffer. Dat meisje werd die avond 16. De destijds 22-jarige Assenaar kende het slachtoffer vóór die avond alleen van Facebook.



'Ze leek 18'

Volgens de man zag zij er niet uit als 15, maar leek ze eerder 18 jaar. Ook nam ze zelf het initiatief tot de seks. Volgens de officier van justitie maakte dat niet uit, omdat seks met iemand van onder de 16 nu eenmaal strafbaar is.



Twee dagen na het feestje, belde haar vader de politie. Volgens het meisje was de seks niet vrijwillig geweest: ze was zo dronken dat ze niet goed door had wat er gebeurde en de man niet weg kon duwen.



Vrijspraak

De advocaat van de Assenaar vond dat van ontucht geen sprake was, omdat het leeftijdsverschil tussen haar cliënt en het meisje relatief klein was. Ze vroeg vrijspraak.