Sensor City schuift alsnog aan bij rondetafelgesprek raad Assen

ASSEN - Het in problemen verkerende sensorbedrijf Sensor City komt vanavond toch naar het rondetafelgesprek van de gemeenteraad in Assen.

Dat meldt voorzitter Rob Goossens van de Raad van Toezicht van Sensor City. Aanvankelijk zou de sensorinstelling niet komen, maar daar komt Goossens nu toch op terug na kritische reacties."Het is toch belangrijk dat we ons verhaal doen. Ook om aan te geven dat sensortechnologie toch echt de toekomst is. Alleen zitten we zo dicht tegen een faillissement aan, dat we op sommige zaken terughoudend moeten antwoorden. We werken namelijk nog hard aan een oplossing voor onze problemen. En ik zou niet willen dat we die oplossing straks hiermee in de weg staan", aldus Goossens.Het bedrijf, met een meetnetwerk van sensoren langs invalswegen en parkeergarages in Assen, zit in grote financiele problemen. Er is een tekort van 800.000 euro en de gemeente Assen weigerde eerder deze maand een overbruggingskredie t om de boel draaiende te houden. Bij Sensor City werken drie mensen.De toepassing van sensortechnologie zou een belangrijke ontwikkeling worden voor de provinciehoofdstad, zo was tien jaar geleden het plan, en Assen zou fungeren als living lab. Maar het ontwikkelen van sensorprojecten kostte tot nu miljoenen aan subsidie, en levert weinig op.Het sensorinstituut INCAS3 in Assen is al failliet en Sensor City dreigt hetzelfde te gebeuren zonder reddingsplan. Beide bedrijven vormen samen met een studie in sensortechnologie aan de Hanzehogeschool het Sensor Cluster Assen.Vanavond bespreekt de Asser politiek met bedrijven en onderwijsinstellingen wat er is misgegaan met het Sensor Cluster in Assen, en of er nog een toekomst is.