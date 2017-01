Koffie en schone kleren bij nieuwe opvang dak- en thuislozen Emmen

EMMEN - Rustig een kopje koffie drinken, goedkoop iets eten of gewoon even kletsen en de dagelijkse zorgen vergeten. Dat is wat dak- en thuislozen onder andere doen bij de dagopvang van het Leger des Heils.

De opvang zit vanaf vandaag op een nieuwe plek, dichtbij het station in Emmen.Op de locatie aan de Verlengde Spoorstraat worden overdag zowel dak- als thuislozen opgevangen. "Als je dakloos bent dan slaap je vaak op straat en heb je geen dak boven je hoofd. Als je thuisloos bent, dan heb je niet echt een eigen plek, maar slaap je bijvoorbeeld veel bij vrienden of bekenden", legt Renate Harkema uit.Harkema is namens het Leger des Heils betrokken bij de nieuwe opvang in Emmen. Hiervoor zat de locatie aan het Bendienplein, maar er moest verhuisd worden. "De vorige opvang was slechts tijdelijk voor een paar jaar. We moesten bewijzen dat wij een doel dienden in Emmen." Dat laatste heeft de opvang volgens de gemeente bewezen en dus zitten ze nu sowieso tien jaar op deze nieuwe locatie.Jaarlijks maken zo'n 365 mensen gebruik van de dagopvang in Emmen. Een van hen is Helmuth Kloppenborg. Hij heeft samen met zijn vriendin wel een huis, maar kunnen de eindjes moeilijk aan elkaar vastknopen. 80 euro per week, meer hebben hij, zijn vriendin en drie kinderen niet te besteden. Ze hebben allebei schulden dus een dagelijks bezoekje aan de opvang is een uitkomst voor hen."Je kunt hier ook gratis telefoneren. Mijn vrouw heeft medicijnen nodig dus kan ze hier gratis de dokter bellen", vertelt Kloppenborg. Behalve goedkoop eten, de sociale contacten en zo nu en dan gratis brood en koffie, kunnen de dak- en thuislozen ook hun kleren laten wassen op de locatie.Bezoekers van de dagopvang zitten er niet alleen voor de gezelligheid. Het Leger des Heils helpt ze ook om hun situatie te verbeteren. "Het doel is altijd om mensen toe te leiden naar huisvesting", legt Harkema uit. "Dat kan zijn naar een eigen woning, maar het kan ook zijn dat mensen letterlijk met de vraag komen over waar ze vannacht moeten slapen.""Wat we ook proberen is om voor ze te bemiddelen, bijvoorbeeld als mensen zijn afgesloten van gas, water en licht. Het belangrijkste is dat mensen niet dakloos raken, want het is moeilijker om mensen die dakloos zijn weer in een huis te krijgen", aldus Harkema.De nieuwe buren van de dagopvang waren niet allemaal even blij met de komst van het Leger des Heils in het pand. "Dat zien we vaker", legt Harkema uit. "Het is onbekend, dus dan komen mensen soms in het verweer."Volgens Harkema blijven ze continu in gesprek met omwonenden. Ook kunnen ze met eventuele klachten altijd bij de dagopvang of de gemeente terecht. Harkema is in ieder geval zeer tevreden met de nieuwe locatie. "Wij kunnen weer tien jaar vooruit", glundert ze.