Huisdieren van minima in Assen hebben honger

Hond Daisey van Roelie Moorman heeft honger (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Het steunpunt Assen van stichting 'Wie vult mijn bak' is op zoek naar donateurs. Het wordt voor de vrijwilligers van deze dierenvoedselbank steeds moeilijker om aan voldoende brokken te komen.

"We hebben nu net genoeg, maar we krijgen steeds meer aanvragen binnen en dat houdt in dat we niet iedereen kunnen voorzien", vertelt Ferry Beij van het steunpunt.



'Zijn mijn kinderen'

Roelie Moorman uit Assen leeft samen met haar kat Maupie en hond Daisey. Ze moet rondkomen van zo'n 45 euro per week. Dan valt het niet mee om naast je eigen eten, ook nog eens eten voor je huisdieren te kopen. Maar ze piekert er niet over om haar dieren weg te doen. "Ik had ze al voordat ik minima werd. En als je ze hebt aangeschaft doe je ze niet zomaar weer weg. Mijn twee dieren zijn alles voor me."



Ze is blij met de brokken die ze krijgt van de dierenvoedselbank. Zonder die steun vreest Moorman dat ze haar twee maatjes alsnog weg moet doen.



Regels

De dierenvoedselbank heeft strenge regels om misbruik te voorkomen. Klanten moeten gebruik maken van de gewone voedselbank en mogen niet meer dan vier huisdieren hebben. Daarnaast is het niet toegestaan om er een dier bij te nemen.



Het steunpunt Assen geeft in Drenthe zo'n vijftig katten en honden te eten. Ook is het steunpunt actief in Groningen. In totaal gaat het om zo'n honderdvijftig huisdieren.

Door: Ineke Kemper