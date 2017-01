Rechtbank: Lid motorclub No Surrender blijft in cel

ASSEN/NIEUW-AMTERDAM - Een 50-jarig lid van motorclub No Surrender uit Nieuw-Amsterdam blijft de komende drie maanden vastzitten. Dat bepaalde de rechtbank in Assen vandaag.

De man werd 25 oktober aangehouden en zit sindsdien vast. Hij is lid van de No Surrender-afdeling in Emmen en wordt verdacht van de handel van cocaïne, xtc-pillen en speed in Nederland en ook naar het buitenland.De man had, voor hij in Nieuw-Amsterdam werd aangehouden, ook al twee maanden vastgezeten in Duitsland. Ook daar is hij opgepakt voor drugshandel. Volgens een woordvoerster van het Openbaar Ministerie heeft het OM de Duitse strafzaak overgenomen, zodat die ook in Assen kan worden behandeld.De arrestatie van de Nieuw-Amsterdammer maakt onderdeel uit van een groot onderzoek naar de handel en wandel van de motorclub in Emmen, waar het OM vanaf 2014 mee bezig is. Op vrijdag 13 januari viel de politie het voormalige clubhuis van het Emmer chapter van No Surrender binnen. Ook werd een 48-jarige Klazienavener opgepakt. Ook die man zit nog vast.De top van de Emmer afdeling en landelijk captain Henk Kuipers worden verdacht van grootschalige drugshandel en geweldpleging. Of de Nieuw-Amsterdammer ook in de top zit, is onduidelijk.Zijn advocaat Roy van der Wal pleitte tijdens de korte pro-formazitting voor vrijlating van zijn cliënt. Hij vroeg de rechtbank de man huisarrest op te leggen en hem een enkelband te geven. De man zou gezondheidsklachten hebben en ook met een van zijn kinderen zou het niet goed gaan nu zijn vader vastzit. Ook komt het gezin steeds verder in financiële problemen, omdat de uitkering van de Nieuw-Amsterdammer is stopgezet.De rechtbank was hier niet gevoelig voor. De vrees bestaat dat de man, als hij thuis is, verder gaat met de drugshandel. Volgens Van der Wal kan dat niet tijdens huisarrest, maar daar is de rechtbank niet van overtuigd. In april dient een regiezitting in de zaak. De advocaat kan dan onderzoekswensen indienen, zoals het laten horen van getuigen.Morgen staat No Surrender-voorman Henk Kuipers uit Klazienaveen voor de rechter in Assen. Hij werd in september 2014 gepakt met te veel drank op achter het stuur.