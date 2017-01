Rechtbank laat verdachte ernstige stalkingszaak vrij

Een 26-jarige man die wordt verdacht van stalken komt vrij (foto: archief Pixabay.com)

ASSEN/MEPPEL - Een 26-jarige man uit Emmeloord die wordt verdacht van het langdurig lastigvallen van zijn ex-vriendin uit Meppel, komt vrij. De rechtbank in Assen besloot vandaag dat hij morgenochtend naar huis mag.

De man heeft zijn ex vorig jaar maandenlang gestalkt door haar te bestoken met WhatsApp- en Facebookberichten, haar te bellen en onaangekondigd naar haar huis te komen. In augustus mishandelde hij de vrouw door haar in de buik te stompen.



Bedreigingen

Een maand later stuurde hij haar appjes waarin hij haar bedreigde met de dood. Ook die maand zocht hij de vrouw weer op in Meppel. Hij hield haar tegen toen ze wilde wegfietsen, pakte haar fiets en sleutel af en vertelde haar dat hij een fileermes in de auto had liggen, waarmee hij haar te lijf wilde gaan.



De vrouw had hun relatie uitgemaakt en hij wilde nog één keer normaal met haar praten, zei hij in de rechtszaal.



Onderzoek en behandeling

De man is vaker veroordeeld voor stalking en om te voorkomen dat hij zijn ex weer lastig gaat vallen, moet hij zich aan een aantal voorwaarden houden. De rechtbank wil dat hij zich laat behandelen aan zijn drugsverslaving en dat hij meewerkt aan een psychiatrisch onderzoek. Verder wordt hij gecontroleerd op drugsgebruik en mag hij geen contact opnemen met zijn ex.



Risico

“We nemen hiermee een grote gok”, aldus de voorzitter van de rechtbank, “want de reclassering adviseert ons niet dat we u moeten vrijlaten. Maar het is aan u om te laten zien dat u zich aan de regels houdt, anders zit u zo weer vast.” De rechtbank vindt dat de man lang genoeg heeft vastgezeten.



De verdachte liet op een eerdere zitting begin deze maand al weten dat hij overal aan wil meewerken. “Zolang ik maar niet weer achter die deur hoef.”



In mei wordt de strafzaak inhoudelijk behandeld.