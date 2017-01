Klacht naar Den Haag over blunders aanvraag zorggeld Emmen

EMMEN - Er komt een klacht bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Staatssecretaris Martin van Rijn over het handelen van de gemeente Emmen bij de aanvraag van zorggeld. De aanvraag duurt te lang en de gemeente stapelt fout op fout.

Het gaat om fouten in de aanvraag van zorggeld voor Janny Woering uit Emmen. Afgelopen maandag trof haar juridisch adviseur Jos van Goethem de gemeente Emmen voor de rechter om een tijdelijke regeling te krijgen totdat de gemeente een besluit neemt over haar aanvraag. Tijdens de zitting zegt de gemeente tijdelijk tien uur zorg toe. Dezelfde dag nog stuurt de gemeente een brief naar Janny Woering waarin staat dat ze vijf uur zorg krijgt.Van Goethem kan niet geloven dat het om een foutje gaat. "Deze zaak is vanaf het begin af aan fout gegaan. Dat betekent dat je extra alert moet zijn op wat je doet. Als je dan tijdens de rechtszaak zegt dat je fouten hebt gemaakt en vervolgens een besluit neemt wat niet overeenkomt met wat je rechter voorspiegelt, dan gaat het niet meer over fouten. Nee, dan is het een opeenstapeling van blunders waar mensen de dupe van zijn," zegt de juridisch adviseur.Hij gaat een klacht indienen bij staatssecretaris Van Rijn en het Ministerie van Binnenlandse Zaken. "Zoals de gemeente handelt is ontoelaatbaar, en daarbij de rechter op het verkeerde been zet, dat kan niet. Dan leven we niet meer in een rechtsstaat," aldus Van Goethem.Hij denkt dat de rechter de nieuwe blunder meeneemt in zijn overweging bij de uitspraak, die voor maandag 9 februari komt. "Ik denk dat ze uiteindelijk de uren krijgt die ze nodig heeft. Maar de manier waarop heeft heel veel impact op haar. Dat moet niet meer gebeuren," zegt van Goethem.De gemeente Emmen zegt niet volledig te zijn geweest in de brief aan Woering. In een schriftelijke verklaring meldt wethouder Jan Bos het volgende: "Het is heel vervelend dat dit zo loopt, maar de toezegging gedaan in het schrijven aan de rechtbank en tijdens de zitting, wordt natuurlijk gestand gedaan. Mevrouw Woering krijgt hierover een nieuw besluit. Hiervoor mijn excuses."Ook al erkent de gemeente nu de fout, toch zegt Van Goethem de klacht richting Den Haag door te willen zetten. "Er moeten stappen worden genomen om te voorkomen dat het volgend jaar weer net zo gaat," aldus Van Goethem.